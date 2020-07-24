Банки начали увеличивать первоначальный взнос по ипотеке

Крупные банки увеличивают размер первоначального взноса при ипотеке. А некоторые отказываются от нулевого взноса.

Повышают взнос следующие банки:

Райффайзенбанк — до 20% (плюс 5–10 п. п. на первичное и вторичное жилье);

«Открытие» — до 20% (плюс 10 п. п.);

Альфа-банк — до 20% (плюс 5 п. п. на готовое жилье);

Промсвязьбанк — до 15% (плюс 5 п. п. на новостройки и вторичный рынок).

Кроме того, Промсвязьбанк отказался от ипотечной программы на столичные новостройки с нулевым первоначальным взносом. Она действовала в феврале. Также взнос на 10 п. п. повысил Совкомбанк — до 20%.

Недавно на «Клерке» писали, что первоначальный взнос снизил Сбербанк. Но не для всех.

По материалам «Коммерсантъ».