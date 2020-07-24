Порог выручки для обязательного приема карты «Мир» снизили в два раза

Порог выручки, при котором наступает обязанность принимать к оплате карту «Мир» снизили до 20 млн рублей. Закон был одобрен сегодня сенаторами и скоро будет подписан Президентом.

Сегодня продавец в РФ обязан обеспечить возможность оплаты товаров, работ и услуг путём использования национальных платёжных инструментов, а также наличных расчётов по выбору потребителя. При этом данная обязанность распространяется только на тех продавцов, годовая выручка которых (за предшествующий год) превышает 40 млн рублей. Новый закон снижает порог постепенно: с 1 марта 2021 года до 30 млн рублей, а с 1 июля 2021-го — до 20 млн рублей.

Кроме того, закон обязывает принимать карту «Мир» не только продавцов, но и агрегаторов, которые предоставляют площадки продавцам.