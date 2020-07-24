Сенаторы одобрили закон о криптовалюте

В России законодательно урегулировали отношения, возникающие при выпуске, учёте и обращении цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

Закон, одобренный сегодня Советом Федерации, разработан группой депутатов и сенаторов, пишет «Парламентская газета». Устанавливается, что цифровые финансовые активы — это цифровые финансовые права, которые фиксируются, выпускаются, обращаются и учитываются в информационной системе. В рамках этой системы могут выпускаться обеспеченные активы, так называемые стэйблкоины. При этом в законе определяется, что такое цифровая валюта. В законе закрепляют, что криптовалюта — это совокупность электронных данных, цифрового кода или обозначения.

Документ устанавливает правила выпуска, учёта и обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), определяет особенности деятельности оператора информационной системы, которая выпускает такие активы, и особенности отношений, возникающих при обороте цифровой валюты.

Предусматривается, что правоотношения, возникающие при выпуске, учёте и обращении ЦФА, в том числе с участием иностранных лиц, будут регулироваться российским правом. Реестр операторов информационных систем, которые выпускают ЦФА, будет вести Банк России. На него также возлагается надзор за их деятельностью.

Закон раскритиковали все, включая министерства. Однако это не помешало депутатам Госдумы его принять.