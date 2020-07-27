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Операторы поднимают цены на интернет и ТВ

Провайдеры начали повышать цены на домашний интернет и ТВ. Причины — «пакет Яровой» и изменения курса рубля.

«Билайн» с 27 июля увеличит их на 50 рублей в месяц на некоторых тарифах, пишут «Известия». Вместе с этим оператор поднял скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с. В компании пояснили, что изменения коснутся лишь части клиентов архивных тарифов. Корректировка ценовой политики — это обычная практика во всех отраслях экономики, однако в нынешнем году на рыночную ситуацию также значительное влияние оказывает пандемия COVID-19.

С начала июля стоимость некоторых тарифов повысил и «ЭР-Телеком» (работает под брендом Дом.ru). Индексация затронула менее 10% клиентов оператора, а повышение цен не превысило 5%, отметили в компании.

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МТС же в июле увеличила размер платы по тарифам на спутниковое телевидение, которые действуют с 2019 года. В компании пояснили, что стоимость ежемесячного платежа у этих клиентов вырастет примерно на 15–20 рублей в месяц, а подавляющее большинство абонентов спутникового ТВ самостоятельно перешли на новые тарифы. Оператор не планирует менять тарификацию для всех абонентов платного ТВ, подчеркнули в МТС.

Среди операторов, которые только рассматривают повышение тарифов, — «Ростелеком». Компания не исключает в будущем изменения стоимости по отдельным архивным тарифным планам, которые уже не соответствуют рыночному уровню, сообщили «Известиям» в ее в пресс-службе. Также на решение может повлиять увеличение себестоимости услуг.

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью телеканалу «360» сообщил, что в ближайшее время в России «неизбежно» вырастут цены на доступ в интернет. В качестве причины он назвал «пакет Яровой» и изменение курса рубля.

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