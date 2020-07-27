Операторы поднимают цены на интернет и ТВ

Провайдеры начали повышать цены на домашний интернет и ТВ. Причины — «пакет Яровой» и изменения курса рубля.

«Билайн» с 27 июля увеличит их на 50 рублей в месяц на некоторых тарифах, пишут «Известия». Вместе с этим оператор поднял скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с. В компании пояснили, что изменения коснутся лишь части клиентов архивных тарифов. Корректировка ценовой политики — это обычная практика во всех отраслях экономики, однако в нынешнем году на рыночную ситуацию также значительное влияние оказывает пандемия COVID-19.

С начала июля стоимость некоторых тарифов повысил и «ЭР-Телеком» (работает под брендом Дом.ru). Индексация затронула менее 10% клиентов оператора, а повышение цен не превысило 5%, отметили в компании.