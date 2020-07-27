Электронные документы в БУ и НУ: какая подпись нужна

Таким образом, документы, оформленные в электронном виде, подписываются электронными подписями в соответствии с требованиями Закона № 63-ФЗ, что подразумевает наличие электронной подписи для всех участников электронного взаимодействия.

Что касается вопроса признания электронных документов, подписанных простой электронной подписью, для целей бухгалтерского учета, то в соответствии с Законом № 402-ФЗ виды электронных подписей, используемых для подписания документов бухучета, устанавливаются федеральными стандартами бухгалтерского учета.

В этой связи до принятия соответствующего ФСБУ организация может использовать при оформлении первичных учетных документов в электронном виде любой предусмотренный Законом № 63-ФЗ вид электронной подписи.

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Таким образом, документы, составленные в электронном виде, для целей учета при налогообложении прибыли и бухгалтерского учета должны соответствовать требованиям Закона № 402-ФЗ и Закона № 63-ФЗ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/60739 от 13.07.2020.