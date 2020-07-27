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Электронные документы в БУ и НУ: какая подпись нужна

Для целей налога на прибыль расходы могут быть подтверждены документами, оформленными в электронном виде. При этом отношения в области использования электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, а также иных юридически значимых действий регулируются Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В статье 6 Закона № 63-ФЗ указано, что информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

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Таким образом, документы, оформленные в электронном виде, подписываются электронными подписями в соответствии с требованиями Закона № 63-ФЗ, что подразумевает наличие электронной подписи для всех участников электронного взаимодействия.

Что касается вопроса признания электронных документов, подписанных простой электронной подписью, для целей бухгалтерского учета, то в соответствии с Законом № 402-ФЗ виды электронных подписей, используемых для подписания документов бухучета, устанавливаются федеральными стандартами бухгалтерского учета.

В этой связи до принятия соответствующего ФСБУ организация может использовать при оформлении первичных учетных документов в электронном виде любой предусмотренный Законом № 63-ФЗ вид электронной подписи.

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Таким образом, документы, составленные в электронном виде, для целей учета при налогообложении прибыли и бухгалтерского учета должны соответствовать требованиям Закона № 402-ФЗ и Закона № 63-ФЗ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/60739 от 13.07.2020.

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