Электронные документы в БУ и НУ: какая подпись нужна

Привет. :) В общем соглашусь.
Чтобы пенсии не доплачивать, проще пенсионера переучить, и ...
По-русски это звучит как "впарить лоху ненужную ему хре...
Мы изобрели буквы, чтобы записывать мысли?И что, наши мысли ...
Если его вести по правилам - то информации он даст не слищко...
И что, их сразу стало меньше?
Плохо, когда регулятор не может донести смысл нормативки до ...
Мастер набора левой ногой)
Насчёт табака , у меня от оптовика приход до продаже в маг...
Ещё веб-версии месенджеров хорошо помогают отправлять файлы,...
Всё равно, нигде нет нормативного документа, что день смерти...
Зато при увольнении выдай сзв-м, сзв-стаж, рсв, по идее, это...
Депонирование делайте, на 76 перенесётся.
Планирую заявиться на дотацию отдыха в России в первый же че...
Это на период коронавируса или в постоянку до 18 лет?
Ну если им еще льгот дадут и еще чего-нибудь запретят с ними...
ладно бы еще качество сети было нормально, а то шаг в сторон...
я надеюсь, вы печатаете очень медленно, одним пальцем?)) 😂...
на решение этого вопроса еще лет 20 уйдёт?
инициатива конечно хорошая, но, думаю, многие работодатели н...
А, если это Кристина Асмус или Сати Казанова, они тоже их мн...
этот фарс уже просто смешон
я не ленюсь, снимаю он-лайн😂
дада)) есть такое "изобретение". кто-то, кому очен...
Отправляю в ответ видео, где в Ворде набираю текст.
Было раньше такое. На мои вопросы присылали голосовые. я зан...
п. 1 и п.2..... не 99 % - а 100 % мошенники
А я знаю нескольких семей, которые таким образом решили квар...
Ну да, нуу да.. Насколько я помню, когда его (ПБУ 18/02) вве...
А с каких пор Википедия стала авторитетным источником? Угроз...
Курица появляется из яйца. Это факт 😀
Абсолютно серьезно. Почитайте п.1 ПБУ 18/02. И это не россий...
Про Актион наслышан, даже и здесь написали. А далее - скажи ...
это просто издевательство какое-то. я вот не знаю, это наско...
Если уж некоторые страны стали выпускать крипту, обеспеченну...