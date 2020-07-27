Самоизоляция не входит в стаж для «вредного» отпуска

Из-за пандемии некоторые сотрудники-вредники находились на самоизоляции. В этой связи у работодателя возник вопрос, включать ли этот период в стаж для отпуска по вредности.

Роструд, куда обратился работодатель, напомнил, что особенности исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и опасными условиями труда, установлены частью 3 статьи 121 ТК.

Согласно этой статье в стаж, дающий право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, включается только фактически отработанное время в соответствующих производствах и на работах с вредными и опасными условиями труда.

В своем ответе Роструд ссылается письмо Минтруда России от 18.10.2016 № 14-2/В-1045.