СК предлагает новую статью в УК. О налоговом мошенничестве

Следственный комитет назвал регионы, которые лидируют в сфере налоговых правонарушений. Это Москва и Подмосковье. И предлагает новую статью в УК.

Об этом рассказала заместитель председателя СК Елена Леоненко.

«По количеству возбужденных уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96)», — сообщила Леоненко.

По ее словам, «примерно те же регионы лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд, и по сумме причиненного ущерба».

Такие показаители, по словам Леоненко,"в немалой степени зависит от населенности и экономического потенциала, поэтому лидером здесь всегда будут крупные экономические регионы«.

Зампредседателя СК отметила, что «больше всего преступлений в налоговой сфере совершается в строительстве, торговле и на транспорте». По ее словам, преступления в основном совершаются руководителями юридических лиц при соучастии их подчиненных, а также конечными бенефициарами.

Кроме того, в СК предложили добавить в УК статью о налоговом мошенничестве. Это позволит устранить разночтения, которые возникают при трактовке ст. 199 (уклонение от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере) и ст.159 (хищение путем обмана в особо крупном размере).

По материалам «РИА Новости».