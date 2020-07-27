В России убыточно каждое третье предприятие. По данным Росстата

Каждое третье предприятие в России является убыточным. При этом, прибыль, по данным Росстата, упала в два раза.

Об этом пишут «Ведомости».

34 300 организаций получили суммарную прибыль в размере 5 трлн 873,8 млрд руб., 19 300 организаций по итогам пяти месяцев зафиксировали общий убыток на сумму 2 трлн 627,8 млрд руб.

Больше всего пострадали добывающие предприятия: убыток в сфере добычи полезных ископаемых увеличился в 8,6 раза (до 495,5 млрд руб.). В обрабатывающих производствах ситуация чуть лучше — убыток вырос «всего» в 2,7 раза (до 717,7 млрд руб.), в оптовой и розничной торговле — в 2,8 раза (до 481,2 млрд руб.).

«Обрабатывающая промышленность также просела из-за ограничений в стране по выходу работников на рабочие места, что закономерно привело не только к спаду потребительского спроса, но и к снижению денежной массы в торговом обороте от населения. Производство не достигло показателей прошлого года и стало ниже на 6,4%», — указывает Алим Бишенов, член генерального совета «Деловой России».

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По его словам, ситуация усложняется тем, что компании не могут планировать свою деятельность из-за вероятности наступления второй волны коронавируса уже осенью этого года.

«Приход следующего штамма вируса или мутации этого могут также привести к введению статуса пандемии в мире, что не позволяет делать крупные запасы и заставляет работать только с краткосрочными прогнозами», — говорит эксперт.

Правда, пандемия на данный момент никуда особо и не пропала. Заболевшие продолжает появляться. По сообщениям оперштаба, в России за последние сутки выявили 5,6 тыс. заболевших.