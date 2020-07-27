Обжаловать назначение проверок можно будет на портале «Госуслуги»

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о начале эксперимента по оспариванию в досудебном порядке решения о назначении плановых или внеплановых проверок для бизнеса. Он стартует в августе на портале «Госуслуги», заявил глава Кабмина на совещании со своими заместителями.

Мишустин уточнил, что в эксперименте участвуют МЧС, Ростехнадзор, Росздравнадзор. Речь, в том числе, идет о контроле за качеством лекарств и медицинской помощи, а также надзоре в области пожарной и промышленной безопасности, надежности объектов энергетики, гидротехнических сооружений.

«Это важно для развития сервисной модели контрольно-надзорной деятельности, — подчеркнул глава правительства. — Государство должно быть надежным и добросовестным помощником, а значит, наша задача — помогать бизнесу, а не создавать ему искусственные барьеры. Этот подход сохраним и в дальнейшем».

Налоговых проверок этот эксперимент не касается.