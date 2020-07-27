Путешествия по России из-за пандемии не подешевеют. Так считают представители отрасли

Эксперты считают, что из-за пандемии коронавируса отдых в России дешевле не станет. Будут расти самостоятельные путешествия, цифровизация отрасли и развиваться экологическое направление.

Кратко в тезисах о результатах исследования АНО «Россия — страна возможностей»:

62% считают, что отрасль ждет цифровизация, и уход от личных контактов;

63% предсказывают развитие экологического туризма;

69% считают, что будет развиваться самостоятельный туризм, в том числе автомобильный;

Каждый второй опрошенный считает, что люди будут меньше путешествовать, боясь за свое здоровье;

38% считают, что россияне будут экономить на путешествиях;

только 2% считают, что туризм по России подешевеет.

Каждый второй респондент считает, что из-за ситуации с коронавирусом и закрытых границ россияне станут путешествовать по нашей стране чаще. При этом лишь 2% сотрудников сферы гостеприимства считают, что внутренний туризм в России соответствует всем мировым стандартам сервиса. Большая часть респондентов (58%) высказали мнение, что в России пока недостаточно развиты и сервис, и предложение туристических услуг.

По мнению участников исследования, исправить ситуацию может нацпроект по поддержке внутреннего туризма — о его необходимости заявили 95% респондентов.

Правда, даже если он появится, когда еще его исполнят?

По материалам «РИА Новости».