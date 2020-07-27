«Советский стаж» для пенсии был учтен еще 10 лет назад. Никакого перерасчета больше не будет

В последнее время в интернете стала распространяться информация о перерасчете пенсий за «советский стаж». Людей уверяют, что для получения доплаты за это время необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

ПФР на своем сайте сообщает, что данная информация не соответствует действительности и вводит людей в заблуждение.

Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 1991 года (в том числе в советское время), массово производилась в 2009 году. Этот процесс назывался валоризацией. Тогда специалистами ПФР была проведена большая работа по пересчету пенсий. Таким образом, все назначенные пенсии до 31 декабря 2009 года были автоматически пересчитаны.

С 2010 года назначение пенсии происходило одновременно с учетом валоризации. То есть в настоящее время весь советский стаж уже учтен при назначении пенсий, необходимости в ее перерасчете нет.

Доплаты пенсионерам, как правило, обещают юридические фирмы. За деньги они предлагают пожилым людям помощь в оформлении необходимых запросов. Но в результате ответ на эти запросы один — перерасчет произведен и на данный момент никаких доплат за «советский стаж» не положено. В итоге пенсионер просто отдает деньги за псевдоюридические услуги.