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РЖД не будет вырубать леса вокруг Байкала и строить новые магистрали

РЖД не планирует вырубать леса вокруг Байкала для строительства новых железнодорожных путей.

Об этом сообщают в пресс-службе корпорации.

«Проекты по развитию железных дорог, которые ОАО „РЖД“ реализует на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, не предусматривают строительство новых линий железных дорог и вырубки для этого леса вдоль береговой линии озера Байкал. Речь идет исключительно о реконструкции существующих станций и действующих железнодорожных линий между ними, включая приведение полосы отвода в нормативное состояние, строительство дополнительных путей и некоторых технологических объектов вдоль БАМа и Транссиба», — пояснил представитель холдинга.

Вообще, в СМИ писали, что ГД в третьем чтении приняла законопроект, который разрешил сплошную вырубку леса вокруг Байкала.

По материалам «ТАСС».

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