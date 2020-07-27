Для постановки на налоговый учет физлиц применяются новые формы

ФНС изменила формы, применяемые государственной регистрации налогоплательщиков-физлиц (приказ от 08.05.2020 №ЕД-7-14/323@), напоминает сайт налоговой службы.

Изменены форма, формат и порядок заполнения следующих документов:

форма № 2-2-Учет «Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе» и порядок ее заполнения;

форма № 2-3-Учет «Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе»;

форма № 2-4-Учет «Уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе».

Новую форму № 2-2-Учет теперь могут заполнять заявители, которые не имеют на территории России места жительства или места пребывания. Лица, у которых есть адрес постоянной или временной регистрации, заполняют его в соответствии с требованиями Государственного адресного реестра.

Из заявления были исключены поля: о предыдущих фамилии, имени и отчестве в случае их замены, прошлом адресе места жительства или пребывания. Эту информацию налоговые органы получают сами из реестра ЗАГС и от органов миграционного учета.