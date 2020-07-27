Как сделать набор с маркированным товаром рассказали в ЦРПТ

Как создавать и продавать наборы с маркированными товарами рассказали эксперты оператора ЦРПТ (оператор обязательной маркировки).

Система маркировки настроена на работу с комплектами и наборами. Так, для комплекта формируется один цифровой код,

Комплект формируется на производстве — например, постельное белье или 10 наволочек. Этикетка наносится сверху на комплект, который нельзя расформировать до его выбытия через кассу.

Для наборов тоже предусмотрены решения. Если вы хотите сделать набор с маркированным товаров и немаркированным, например, духи и игрушка, в «Честный знак» подаются сведения только о маркированных товарах и формируется код идентификации набора. При продаже на кассе достаточно отсканировать код идентификации набора, сведения о маркированных товарах, находящихся в наборе, автоматически поступят в систему «Честный знак».

ЦРПТ также напоминает продавцам, что цифровые коды на товарах нужны не просто для прослеживаемости движения товара, но и для информирования покупателя. Он до покупки может просканировать код приложением «Честный знак», узнать о легальности товара, сравнить характеристики с заявленными на упаковке или консультантом. К настоящему времени просканировано более 10 млн кодов, из которых 5,26 млн — коды обуви.