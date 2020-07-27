Кадастровая стоимость помещения оказалсь больше стоимости всего здания. Как считать налог на имущество?

Если кадастровая стоимость помещений определена в соответствии с законодательством РФ, то база по налогу на имущество организаций уже не может определяться как доля кадастровой стоимости здания, где находятся эти объекты.

К такому выводу пришла ФНС после рассмотрения жалобы, сообщает пресс-служба налогового ведомства.

В ходе камеральной проверки инспекция установила, что компания необоснованно занизила в 2018 году базу по налогу на имущество организаций. Она определила её в соответствии с п. 6 ст. 378.2 НК РФ, посчитав долю кадастровой стоимости здания, где находятся помещения, соответствующей доле, которую они составляют в общей площади здания. Поэтому инспекция доначислила организации указанный налог и пени.

Налогоплательщик не согласился с этим решением и обратился в ФНС с жалобой. Он указал, что суммарная кадастровая стоимость принадлежащих ему помещений в 2018 году превысила кадастровую стоимость здания, в котором они расположены. Поэтому компания посчитала, что корректно определила базу по налогу на имущество организаций.

Но ФНС оставила жалобу налогоплательщика без удовлетворения. Несмотря на превышение их кадастровой стоимости над стоимостью здания, налогоплательщик не вправе определять базу по этому налогу на основании п. 6 ст. 378.2 НК РФ. Указанный порядок применяется только в тех случаях, когда кадастровая стоимость помещения, расположенного в здании, законодательно не определена.