Может ли наследник унаследовать право на имущественный вычет

Приобретатель объекта недвижимого имущества умер после того, как частично использовал заявленный им к получению имущественный налоговый вычет. Может ли наследник данного приобретателя получить имущественный налоговый вычет в сумме, исчисленной исходя из неиспользованной части заявленного при жизни наследодателем имущественного налогового вычета? Подробный ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

1) Наследник и наследодатель не являются супругами

Передача к наследнику права на получение неиспользованной части имущественного налогового вычета (ИНВ), заявленного к получению при жизни наследодателем, не предусмотрена.

2) Наследник и наследодатель являются супругами

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, а законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

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Общим имуществом супругов являются приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Каждый налогоплательщик при приобретении объектов недвижимого имущества имеет право на получение ИНВ в размере, исчисленном в установленном порядке исходя:

из суммы расходов на приобретение по всем объектам с ограничением не более 2 млн. руб.;

из суммы расходов на уплату процентов по целевому кредиту на приобретение объекта недвижимого имущества (только по одному из приобретенных с использованием целевого кредита объектов недвижимого имущества) с ограничением не более 3 млн. руб.

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Учитывая изложенные положения, супруг (супруга) — наследник будет вправе обратиться в налоговый орган за получением ИНВ в размере, исчисленном с учетом уже использованной части ИНВ умершей супругой (умершим супругом) — наследодателем, если наследник ни разу не пользовался таким вычетом.

Также, наследник может обратиться в налоговый орган в следующих случаях:

1) Наследник пользовался таким вычетом в порядке, действующем после 1 января 2014 года.

Размер ИНВ будет исчислен с учетом использованной наследодателем суммы вычета и права каждого налогоплательщика — приобретателя объекта недвижимого имущества на получение ИНВ в сумме расходов на приобретение объектов и уплату процентов по целевому кредиту, а также — установленных ограничений;

2) Наследник пользовался таким вычетом (без учета процентов) в порядке, действующем до 1 января 2014 года.

Размер ИНВ будет исчислен исходя из суммы уплаченных процентов по целевому кредиту с учетом использованной части наследодателем и права каждого налогоплательщика — приобретателя объекта недвижимого имущества с использованием целевого кредита на получение такого вычета, а также — установленного ограничения.