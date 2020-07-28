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Mastercard запустил сервис безналичных чаевых

??Mastercard и платформа Etiquette запускают сервис для безналичной оплаты чаевых, сообщается на сайте платежной системы. Эквайером выступает РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО).

Первыми к новой услуге подключились рестораны сети Perelman People и Lucky Group. Оставить безналичные чаевые можно быстро, просто и безопасно, и они моментально и адресно направляются на карту официанта. В основе безналичных чаевых – специальная умная платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России уже реализован ряд проектов денежных переводов.

Ресторанные сети, которые внедряют этот новый формат, подключают своих сотрудников к сервису Etiquette. Для безналичной оплаты чаевых гостю ресторана достаточно считать своим смартфоном специальную NFC-метку или QR-код, который есть у официанта. Затем на веб-странице сервиса на своем смартфоне гость может оценить обслуживание, оставить комментарии и указать сумму на чай. Оплатить чаевые можно любой банковской картой, а также через мобильные кошельки Apple Pay или Google Pay.

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Никаких приложений гостям скачивать не нужно, сервис работает в браузере.

На платформе могут зарегистрироваться официанты, повара, менеджеры и получать электронные чаевые на карты ведущих международных платёжных систем, выпущенных любым российским банком. Им не придется производить дополнительных действий для получения чаевых к себе на карту. Как только гость отправит чаевые, они в большинстве случаев менее чем через минуту зачисляются на банковскую карту, которая привязана к аккаунту.

Год назад платформу с подобными функциями запустила платежная система Visa вместе с «Русским стандартом». Для получения чаевых официант должен ввести на POS-терминале нужную сумму, а посетитель кафе просто приложить к нему карту для списания денег.

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