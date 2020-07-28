Mastercard запустил сервис безналичных чаевых

??Mastercard и платформа Etiquette запускают сервис для безналичной оплаты чаевых, сообщается на сайте платежной системы. Эквайером выступает РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО).

Первыми к новой услуге подключились рестораны сети Perelman People и Lucky Group. Оставить безналичные чаевые можно быстро, просто и безопасно, и они моментально и адресно направляются на карту официанта. В основе безналичных чаевых – специальная умная платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России уже реализован ряд проектов денежных переводов.

Ресторанные сети, которые внедряют этот новый формат, подключают своих сотрудников к сервису Etiquette. Для безналичной оплаты чаевых гостю ресторана достаточно считать своим смартфоном специальную NFC-метку или QR-код, который есть у официанта. Затем на веб-странице сервиса на своем смартфоне гость может оценить обслуживание, оставить комментарии и указать сумму на чай. Оплатить чаевые можно любой банковской картой, а также через мобильные кошельки Apple Pay или Google Pay.