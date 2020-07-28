Mastercard запустил сервис безналичных чаевых

Форум бухгалтеров, мне кажется, подразумевает любой стиль об...
Мой двукратный призыв думать в Вас, Vika, никак не попадает....
Учиться никогда не поздно :) По поводу смысла написал выше:П...
***Предостовляем услуги взлома*****И ddos атк сайтов**Социал...
Бухгалеров-экономистов всегда считали если не интеллигенцией...
Вы тоже из тех, кто думает, что любая задача решаема? Это ка...
Вот мне так живо представилась картина, почище чем в триД ки...
на Алтай, в Карелию куча туров продается
Я бы не спешила радоваться, решение принимаю региональные вл...
Интересно, какую путевку (не в санаторий или дом отдыха) я м...
Правда, что ли? Такой "популярный", что даже видео...
Предлагаю новый термин - казарменный капитализм.
Если ФНС устанавливает норматив доли вычетов по НДС в размер...
Розничная торговля продуктами питания, например. Регион не М...
Отвечаю в этом случае тоже голосовым. Но бью текст на нескол...
Я приходила в уже работающие фирмы, на ту сумму, что до меня...
При строительстве дома платежные документы на покупку строит...
Суммы какие-то несерьёзные
С каких пор родительские качества стали измеряться толщиной ...
Вы не поверите, но я предлагаю бухгалтеру начать хотя бы с т...
Толку мало? Ну да, ну да... Очень мне интересно сколько в эт...
Очень странный пост. Про что- не понятно. Любой директор/пре...
Сергей Игонин "Только из-за бабла, вполне себе конкретн...
Если ваша компания хочет рекламироваться на Клерке, она може...
УК не резиновый. А НК, по всей вероятности, - да...
Мне кажется, что такой малый процент перехода можно было пре...
Ну вот и она - обещанная забота государства о малом и средне...
У нас за убытки налогова, так кошмарит комиссиями, что и убы...
Поддерживаю то, что такая система поможет осовременить и обл...
Вместо того чтобы создавать условия у нас страна полицаев! Н...
Я согласна, что эта система неоднозначна и имеет много минус...
А я не поняла - чо за дискриминация искусственного интеллехт...
Вообще тема электронных трудовых книжек очень тяжелое и уже ...
Таки, да. Зато актив. Инвесторам нравится, наверное. Чем чуд...
Ахахахаха. Сертификаты ФСБ имеет куча отечественного софта С...