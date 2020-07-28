Расходы на юриста в досудебном обжаловании можно взыскать с ответчика. Так сказал ВС

Расходы на юристов на стадии досудебного обжалования. Верховный суд указал на возможность взыскания.

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда предложила суду первой инстанции заново рассмотреть заявление АО «Федеральный научно–производственный центр «Титан-Баррикады», которое потребовало взыскать с МИФНС № 2 по Волгоградской области и Федеральной налоговой службы 495 тыс. рублей убытков. Речь о деньгах, которые компания потратила на юристов, которых она привлекла для защиты своих интересов на стадии досудебного обжалования решения налоговой инспекции. Ранее суды трех инстанций заявление налогоплательщика отклонили.

Как указано в материалах дела, в 2016 году МИФНС № 2 по Волгоградской области провела в отношении «Титан-Баррикады» выездную налоговую проверку уплаты налогов в 2013 – 2014 годах. По итогам проверки налоговый орган предложил компании уплатить в бюджет 348,6 млн рублей (налог на прибыль, НДС и налог на имущество), а также штраф в 38,3 млн рублей и 5,7 млн рублей пеней.

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«Титан-Баррикады» обжаловали решение МИФНС в областном налогом управлении. Для защиты своих интересов компания заключила контракт на услуги по подготовке апелляционной жалобы с ООО «ЮК «Легат» на 495 тыс. рублей. Привлеченные к делу сторонние юристы помогли. Управление ФНС по Волгоградской области снизило размер налоговых доначислений почти в 10 раз: до суммарно 39,6 млн рублей.

Дальше компания «Титан-Баррикады» пошла в суд, где потребовала не только признать незаконным решение МИФНС в полном объеме, но и возложить на налоговый орган обязанность компенсировать 495 тыс. рублей на юристов. Но суды удовлетворять оба требования отказались.

После чего ФНПЦ «Титан-Баррикады» подал в суд новое заявление – на этот раз о взыскании с МИФНС и ФНС 495 тыс. рублей в качестве убытков. И вновь суды трех инстанции признали заявление налогоплательщика необоснованным.

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Однако СКЭС Верховного суда отправила этот спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

«При рассмотрении настоящего дела суды не дали оценки законности действий налогового органа и поведению налогоплательщика на стадии принятия решения от 30.12.2016 № 283 и не установили, являлось ли доначисление налогов результатом выражения оценки законности действий налогоплательщика, данной налоговым органом в пределах имевшихся у него полномочий, либо причиной доначисления налогов обществу стало игнорирование инспекцией положений НК РФ и (или) возражений налогоплательщика, представленных на акт налоговой проверки, доказательств налогоплательщика, тому подобные грубые нарушения, с безусловностью повлиявшие на результаты налоговой проверки», - указал Верховный суд.

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Судебная коллегия подчеркнула, что сама по себе отмена решения инспекции вышестоящим налоговым органом не означает, что имеются все условия деликтной ответственности.

«Значение имеет не как таковая правильность (ошибочность) начисления недоимки, а иные обстоятельства – имело ли место со стороны налогового органа невыполнение публичных обязанностей, приведшее к тому, что налогоплательщик в рамках реализации права на обжалование решения налогового органа был вынужден нести дополнительные (чрезмерные) расходы, направленные по сути на исправление нарушений, носивших заведомый характер и ставших причиной неправомерного доначисления соответствующих сумм налоговых платежей», - следует из Определения СКЭС Верховного суда.

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По словам адвоката, партнера ЮФ «Арбитраж.ру» Дениса Черкасова, ВС РФ подтвердил возможность взыскания налогоплательщиком расходов на услуги по досудебному обжалованию решения инспекции, в том случае, если вышестоящий налоговый орган признал жалобу обоснованной и снизил размер доначисления. Такие расходы могут быть взысканы в отдельном деле посредством предъявления налогоплательщиком к налоговой службе иска о возмещении вреда.

«Вместе с тем, налогоплательщикам не стоит думать, что такой иск подлежит удовлетворению просто в силу факта отмены решения инспекции вышестоящим налоговым органом. Это связано с тем, что сам по себе налоговый контроль не может считаться противоправным, даже несмотря на отмену доначисленных в результате такого контроля налогов в будущем», - отметил юрист.

Для возмещения вреда необходимо наличие противоправных действий на стороне инспекции в ходе налоговой проверки.

Как отметил Денис Черкасов, нужно установить имело ли место со стороны налогового органа невыполнение публичных обязанностей, приведшее к тому, что налогоплательщик в рамках реализации права на обжалование решения налогового органа был вынужден нести дополнительные расходы, направленные, по сути, на исправление нарушений, носивших заведомый характер и ставших причиной неправомерного доначисления соответствующих сумм налоговых платежей.

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«В качестве такого противоправного действия называется игнорирование инспекцией положений НК РФ и (или) возражений налогоплательщика, представленных на акт налоговой проверки, доказательств налогоплательщика. Однако это лишь один из возможных случаев. Указывается также на тому подобные грубые нарушения, с безусловностью повлиявшие на результаты налоговой проверки. То есть противоправность будет устанавливаться с учетом фактических обстоятельств конкретного спора», - пояснил адвокат позицию СКЭС Верховного суда.

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По словам Дениса Черкасова, стоит помнить, что размер расходов, понесенных на оплату услуг по подготовке жалобы в вышестоящий налоговый орган, также подлежит оценке с точки зрения разумности и справедливости. Поэтому в случае, если суд признает эти расходы чрезмерными, их размер может быть уменьшен судом.

Дело: 306-ЭС19-27836.