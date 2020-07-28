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Пенсии будут реально расти. Минтруд обещал

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены Федеральным законом № 350-ФЗ от 03.10.2018 и это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024, заявили в Минтруде.

Напомним, закон 350-ФЗ предусматривает следующую индексацию:

Год

Процент индексации

Стоимость балла

Размер фиксированной выплаты

2018

  

 81,49

 4982,90

2019

 7,05 %

 87,24

 5334,19

2020

 6,6 %

 93,00

 5686,25

2021

 6,3 %

 98,86

 6044,48

2022

 5,9 %

 104,69

 6401,10

2023

 5,6 %

 110,55

 6759,56

2024

 5,5 %

 116,63

 7131,34

В Минтруде уточнили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.

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Текущие расчеты показывают, что индексация будет выше уровня инфляции, передает РИА Новости.

«Это означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», — заключили в Минтруде.

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