Пенсии будут реально расти. Минтруд обещал

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены Федеральным законом № 350-ФЗ от 03.10.2018 и это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024, заявили в Минтруде.
Напомним, закон 350-ФЗ предусматривает следующую индексацию:
В Минтруде уточнили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.
|Год
|Процент индексации
|Стоимость балла
|Размер фиксированной выплаты
|2018
|81,49
|4982,90
|2019
|7,05 %
|87,24
|5334,19
|2020
|6,6 %
|93,00
|5686,25
|2021
|6,3 %
|98,86
|6044,48
|2022
|5,9 %
|104,69
|6401,10
|2023
|5,6 %
|110,55
|6759,56
|2024
|5,5 %
|116,63
|7131,34
Текущие расчеты показывают, что индексация будет выше уровня инфляции, передает РИА Новости.
«Это означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», — заключили в Минтруде.