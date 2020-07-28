Пенсии будут реально расти. Минтруд обещал

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены Федеральным законом № 350-ФЗ от 03.10.2018 и это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024, заявили в Минтруде.

Напомним, закон 350-ФЗ предусматривает следующую индексацию:

Год Процент индексации Стоимость балла Размер фиксированной выплаты 2018 81,49 4982,90 2019 7,05 % 87,24 5334,19 2020 6,6 % 93,00 5686,25 2021 6,3 % 98,86 6044,48 2022 5,9 % 104,69 6401,10 2023 5,6 % 110,55 6759,56 2024 5,5 % 116,63 7131,34

📌 Реклама Отключить

В Минтруде уточнили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.

Текущие расчеты показывают, что индексация будет выше уровня инфляции, передает РИА Новости.

«Это означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», — заключили в Минтруде.