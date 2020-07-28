Конфискованные деньги будут перечислять в Пенсионный фонд

Денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд.

О подготовке соответствующих поправок в Гражданский и Бюджетный кодексы «Известиям» рассказали в Минфине. В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.

Законопроект внесен в правительство. Новые нормы могут вступить в силу уже в декабре 2020 года. В Минфине пока не пояснили, кто именно будет осуществлять проверки законности получения денежных средств, а также — какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов.

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В большинстве фракций Госдумы инициативу Минфина готовы поддержать в связи с дефицитом средств Пенсионного фонда и падением его доходов. Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов заявил «Известиям, что такой подход может стать одним из способов укрепления Пенсионного фонда, но добавил, что это свидетельствует о неработающей в стране накопительной страховой системы.

Сейчас в пользу государства изымается только неденежное имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. Причем в конце прошлого года Конституционный суд уточнил, что оно может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих.

В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами. Выступая на заседании в Совете Федерации в июне этого года, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что с января сумма составила 21,4 млрд рублей.