Разработали порядок внесения записей в единый реестр населения (ЕФИР)

Недавно был принят Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».
Теперь разработан проект Постановления Правительства с правилами формирования записей в этом регистре.
Вести реестр будет ФНС.
Основанием для первоначального формирования записи регистра о физлице является получение уполномоченным органом одного из нижеперечисленных сведений:
а) о государственной регистрации рождения в отношении лиц, не достигших возраста 14 лет;
б) о действующем паспорте гражданина РФ, удостоверяющем личность гражданина РФ на территории РФ;
в) о действующем паспорте гражданина РФ, удостоверяющем личность гражданина РФ за пределами РФ;
г) о принятых решениях по вопросам гражданства РФ;
д) о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ;
е) о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в РФ;
ж) о выдаче удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ;
з) о выдаче иностранным гражданам разрешений на работу или патентов.
Сформированной записи регистра присваивается номер.
При поступлении в ФНС сведений о физлице, в отношении которого запись регистра уже сформирована, соответствующие изменения вносятся в сформированную ранее запись путем дополнения ее поступившими сведениями.
Сведения из реестра подлежат ежемесячной проверке уполномоченным органом (ФНС) на предмет их качества и непротиворечивости, включая проверку на наличие ошибок (неточностей).
Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.