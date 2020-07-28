Разработали порядок внесения записей в единый реестр населения (ЕФИР)

Недавно был принят Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

Теперь разработан проект Постановления Правительства с правилами формирования записей в этом регистре.

Вести реестр будет ФНС.

Основанием для первоначального формирования записи регистра о физлице является получение уполномоченным органом одного из нижеперечисленных сведений:

а) о государственной регистрации рождения в отношении лиц, не достигших возраста 14 лет;

б) о действующем паспорте гражданина РФ, удостоверяющем личность гражданина РФ на территории РФ;

в) о действующем паспорте гражданина РФ, удостоверяющем личность гражданина РФ за пределами РФ;

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г) о принятых решениях по вопросам гражданства РФ;

д) о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ;

е) о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в РФ;

ж) о выдаче удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ;

з) о выдаче иностранным гражданам разрешений на работу или патентов.

Сформированной записи регистра присваивается номер.

При поступлении в ФНС сведений о физлице, в отношении которого запись регистра уже сформирована, соответствующие изменения вносятся в сформированную ранее запись путем дополнения ее поступившими сведениями.

Сведения из реестра подлежат ежемесячной проверке уполномоченным органом (ФНС) на предмет их качества и непротиворечивости, включая проверку на наличие ошибок (неточностей).

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Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.