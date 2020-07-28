Председатель комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что прокуратуре могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела.
«По прокуратуре в случаях, предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела. До этого момента у них не было [такой возможности]. Скорее всего, в законе „О прокуратуре“ это будет», — сказал он на заседании совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» в Екатеринбурге.
Эту функцию у прокуратуры забрали в 2007 году после создания Следственного комитета, которому и была отдана эта функция. Прокуратура была реорганизована в полностью надзорное ведомство, полномочное отменить постановление о возбуждении дела или порекомендовать прекратить уголовное преследование.
По материалам «ТАСС».