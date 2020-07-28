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Прокуратуре могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела

Председатель комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что прокуратуре могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела.

«По прокуратуре в случаях, предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела. До этого момента у них не было [такой возможности]. Скорее всего, в законе „О прокуратуре“ это будет», — сказал он на заседании совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» в Екатеринбурге.

Эту функцию у прокуратуры забрали в 2007 году после создания Следственного комитета, которому и была отдана эта функция. Прокуратура была реорганизована в полностью надзорное ведомство, полномочное отменить постановление о возбуждении дела или порекомендовать прекратить уголовное преследование.

По материалам «ТАСС».

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