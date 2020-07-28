Возможно, авиасообщение откроется еще с двумя странами. Это Мальдивы и Южная Корея

Следующие страны, с которыми может быть возобновлено авиасообщения — это Южная Корея и Мальдивы.
Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник, близкий к авиавластям.
«Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы», — сказал источник.
На «Клерке» ранее писали о возобновлении авиасообщения с Турцией, Танзанией и Великобританией.
Вылететь из РФ с 1 августа можно будет в Занзибар, Лондон, в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Полеты в Россию из перечисленных городов также открываются с этих дат.