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Возможно, авиасообщение откроется еще с двумя странами. Это Мальдивы и Южная Корея

Следующие страны, с которыми может быть возобновлено авиасообщения — это Южная Корея и Мальдивы.

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник, близкий к авиавластям.

«Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы», — сказал источник.

На «Клерке» ранее писали о возобновлении авиасообщения с Турцией, Танзанией и Великобританией.

Вылететь из РФ с 1 августа можно будет в Занзибар, Лондон, в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Полеты в Россию из перечисленных городов также открываются с этих дат.

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