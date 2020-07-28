Выяснилось, на что в основном потратили россияне детские выплаты

Россияне потратили детские выплаты по 10 000 рублей большей частью на детскую мебель, игрушки и спорттовары.

Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир». Пишет об этом «ТАСС».

«Субсидии, полученные семьями с детьми до 16 лет, россияне направили на приобретение спортивных товаров, детской мебели, игрушек, музыкальных инструментов, аксессуаров для компьютеров и гаджетов, а также велосипедов с аксессуарами для них», — говорится в исследовании.

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Наибольший прирост зафиксирован в спортивных товарах: на них россияне потратили в девять раз больше, чем в прошлом году. Вторую и третью позицию заняли музыкальные инструменты, а также детская мебель, аксессуары и игрушки для детей, рост числа покупок составил 5,5 и 4,5 раза соответственно.

Не обошли стороной и сегмент аксессуаров для компьютеров и гаджетов, где отмечается рост в четыре раза.

«Как правило, эффект отложенного спроса приводил к росту категорий приблизительно в два раза по сравнению с прошлым годом (например, для категорий бытовой техники и кухонной посуды). Сейчас мы видим куда более высокие темпы роста. Это дает нам основания полагать, что среди тех домохозяйств, кто не нуждался в выплатах для покрытия текущих расходов, средства субсидии были потрачены на подарки и новые приобретения для детей и подростков», — отметила исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек. Участники исследования сканировали штрих-коды покупаемых товаров, после этого данные отправлялись в базу данных скан-панели.