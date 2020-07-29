Apple вновь возглавила рейтинг 100 самых дорогих брендов. По версии Forbes

Журнал Forbes представил рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. Первую строчку, как в и в прошлом году, заняла компания Apple — $241,2 млрд.
- Apple — $241,2 млрд ( 17%).
- Google — $207,5 млрд ( 24%).
- Microsoft — $162,9 млрд ( 30%).
- Amazon — $135,4 млрд ( 40%).
- Facebook — $70,3 млрд (-21%).
- Coca-Cola — $64,4 млрд ( 9%).
- Disney — $61,3 млрд ( 18%).
- Samsung — $50,4 млрд (-5%).
- Louis Vuitton — $47,2 млрд ( 20%).
- McDonald's — $46,1 млрд ( 5%).
Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн. Больше 50 компаний из топ-100 расположены в США. В числе других наиболее широко представленных стран — Япония (6 брендов), Германия (10), Франция (9) и Швейцария (5).
Самая популярная отрасль в рейтинге — IT (20 компаний). Затем следуют финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и розничная торговля (8).
Позиции нескольких брендов в ежегодном рейтинге, который учитывает финансовые показатели за предыдущий отчетный год, заметно изменились. Visa поднялась с 25-го на 18-е место, Adidas — с 61-го на 51-е место, а Netflix подскочил с 38-го на 26-е место. Изменилось также положение некоторых производителей товаров роскоши: Chanel переместилась с 79-го на 52-е место, а Cartier — с 64-го на 56-е.
По материалам «Forbes».