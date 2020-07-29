Apple вновь возглавила рейтинг 100 самых дорогих брендов. По версии Forbes

Журнал Forbes представил рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. Первую строчку, как в и в прошлом году, заняла компания Apple — $241,2 млрд.

Apple — $241,2 млрд ( 17%).

Google — $207,5 млрд ( 24%).

Microsoft — $162,9 млрд ( 30%).

Amazon — $135,4 млрд ( 40%).

Facebook — $70,3 млрд (-21%).

Coca-Cola — $64,4 млрд ( 9%).

Disney — $61,3 млрд ( 18%).

Samsung — $50,4 млрд (-5%).

Louis Vuitton — $47,2 млрд ( 20%).

McDonald's — $46,1 млрд ( 5%).

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн. Больше 50 компаний из топ-100 расположены в США. В числе других наиболее широко представленных стран — Япония (6 брендов), Германия (10), Франция (9) и Швейцария (5).

Самая популярная отрасль в рейтинге — IT (20 компаний). Затем следуют финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и розничная торговля (8).

Позиции нескольких брендов в ежегодном рейтинге, который учитывает финансовые показатели за предыдущий отчетный год, заметно изменились. Visa поднялась с 25-го на 18-е место, Adidas — с 61-го на 51-е место, а Netflix подскочил с 38-го на 26-е место. Изменилось также положение некоторых производителей товаров роскоши: Chanel переместилась с 79-го на 52-е место, а Cartier — с 64-го на 56-е.

По материалам «Forbes».