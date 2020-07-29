Губернатор объяснил, почему он не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области объяснил невозможность снизить себе зарплату тем, что от нее зависят зарплаты его подчиненных.

Также он отметил, что старается применять лучшие практики других регионов.

«Сергей Иванович Фургал понизил зарплату губернатора с какой-то большой очень суммы типа миллиона рублей до 400 тысяч рублей, и люди это оценили, считают, что он молодец. Я тоже считаю, что он молодец. У меня зарплата 200 тысяч, я не могу ее опустить. Не потому, что мне не хватает денег, у меня их достаточно. От моей зарплаты зависит вся дальнейшая линейка моих подчиненных. Если у меня будет зарплата меньше, то и все остальные будут получать меньше. Здесь вопрос, сможем ли мы за относительно невысокую зарплату набрать людей компетентных», — высказался Орлов.

Продажу правительственной яхты хабаровским экс-губернатором Орлов также решил прокомментировать.

«Яхту продал он, молодец. У нас никогда этой яхты не было. (В) автопарк (Амурской области) мы в этом году купили три „уазика“, две „Нивы“, и на этом все, у нас там нет ни джипов, ни мерседесов. Два джипа черных, которые есть, по моей просьбе мои же товарищи купили и передали в аренду гаражу за ноль рублей. Два джипа черных Land Cruisere. Мы более чем скромно себя ведем в этой части. Здесь стесняться и бояться нам нечего», — сказал Орлов.

По материалам «РИА Новости».