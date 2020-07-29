Как доступно и понятно дать расположение своей организации, чтобы клиент без проблем до нее добрался?

Теперь бизнес может настроить подробное и удобное описание пути до своего расположения. Где бы он ни находился.

Проблема удачного расположения локации актуальна, пожалуй, в любом мало-мальски крупном городе. Хочется снять помещение подешевле, а значит, расположено оно будет где-то в промзоне с непонятным адресом и расположением.

А неудачное расположение порождает массу проблем. Клиенты не могут вас найти, долго ищут дорогу, звонят, в итоге, могут просто бросить поиски и уйти. Либо не обратятся второй раз, памятуя, как сложно вас найти.

Marrswebb разработал бесплатный фреймворк, помогающий найти путь до самого запутанного и непонятного расположения.

Вот простой пример: