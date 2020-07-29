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Как доступно и понятно дать расположение своей организации, чтобы клиент без проблем до нее добрался?

Теперь бизнес может настроить подробное и удобное описание пути до своего расположения. Где бы он ни находился.

Проблема удачного расположения локации актуальна, пожалуй, в любом мало-мальски крупном городе. Хочется снять помещение подешевле, а значит, расположено оно будет где-то в промзоне с непонятным адресом и расположением.

А неудачное расположение порождает массу проблем. Клиенты не могут вас найти, долго ищут дорогу, звонят, в итоге, могут просто бросить поиски и уйти. Либо не обратятся второй раз, памятуя, как сложно вас найти.

Marrswebb разработал бесплатный фреймворк, помогающий найти путь до самого запутанного и непонятного расположения.

Вот простой пример:

марк

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То есть, ничего сложного. Указывается фактический адрес объекта, и ближайший адрес реального расположения, если объект большой или состоит из множества отдельных строений или корпусов.

Создатели предусмотрели три основных способа взаимодействия с фреймворком:

  1. Быстро проверить себя — а все ли в порядке с локацией и описанием. Для этого есть разделы с вопросами и чек-листом с основными правилами.
  2. Взять фреймворк в работу — исправить недостатки или создать описание дороги заново. Мы структурировали фреймворк так, чтобы сразу было понятно — как работать с текстом, иллюстрациями и цифровыми площадками.
  3. Поделиться фреймворком с коллегами и организациями, чьими сервисами читатели пользуются.
6шагов

А вот небольшой алгоритм для создания описания оптимального маршрута до вашей организации:

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  • Планирование поездки: когда и как можно добраться до вашей локации.
  • Дорога до места: основные маршруты на общественном транспорте и автомобиле.
  • Путь до здания или территории и вход.
  • Движение внутри здания или территории до точки назначения.
Пользуйтесь на здоровье! Фреймворк расположен здесь. Бесплатно!

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