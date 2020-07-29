Нерабочие дни войдут в стаж для досрочной пенсии

педагогический стаж, дающий право на досрочную пенсию? Озадаченное этим вопросом педагогическое сообщество направило письмо лидеру профсоюзов Кубани, депутату Госдумы Светлане Бессараб.

Учитывая, что в текущем году учебный процесс был прекращен досрочно из-за пандемии, парламентарий направила запрос в Министерство труда РФ с просьбой уточнить, подлежат ли включению в педагогический стаж работников периоды нерабочих дней, педагогической деятельности в режиме дистанционной работы, а также в режиме ограничительных мер.

«При назначении досрочной пенсии учитываются периоды работы, которые выполнялись на территории РФ и за которые уплачивались страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. Поэтому, мы с профсоюзными активистами практически не сомневались в положительном ответе, запрашивая информацию в Минтруда РФ. Пенсионный фонд РФ подтвердил, что указанный период будет включён педагогам в стаж для назначения досрочной пенсии. Считаем это решение справедливыми», — прокомментировала депутат Госдумы Светлана Бессараб.