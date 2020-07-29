Ростуризм назвал еще несколько условий для получения кэшбэка по турпоездкам

Чтобы получить кэшбэк за покупку туров или бронирование отеля необходимо оплатить их картой «Мир» и только через интернет. Оплата наличными или через терминал в отеле или у туроператора не подходит и права на возврат денег не даст.
Такое условие указано на сайте Ростуризма. Там же объяснено, как получить субсидию (кэшбэк)
- Зарегистрируйтесь в Программе лояльности платежной системы «МИР». Это можно сделать уже сейчас;
- Дождитесь старта программы в августе 2020 года;
- Зайдите на национальный туристский портал мирпутешествий.рф в период проведения программы и выберите регион или направление в которое Вы хотите отправиться в путешествие до конца года;
- Выберите турпакет для путешествия по России или гостиницу, в которой Вы хотите провести отпуск, любой продолжительности от 5 дней на любое количество туристов;
- Оплатите картой «МИР» полностью стоимость турпакета или проживания на сайте гостиницы или туроператора в период проведения программы;
- Получите возврат суммы государственной субсидии на карту платежной системы «МИР», с которой произведена оплата.
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