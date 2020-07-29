Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Ростуризм назвал еще несколько условий для получения кэшбэка по турпоездкам

Чтобы получить кэшбэк за покупку туров или бронирование отеля необходимо оплатить их картой «Мир» и только через интернет. Оплата наличными или через терминал в отеле или у туроператора не подходит  и права на возврат денег не даст.

Такое условие указано на сайте Ростуризма. Там же объяснено, как получить субсидию (кэшбэк)

  1. Зарегистрируйтесь в Программе лояльности платежной системы «МИР». Это можно сделать уже сейчас;
  2. Дождитесь старта программы в августе 2020 года;
  3. Зайдите на национальный туристский портал мирпутешествий.рф в период проведения программы и выберите регион или направление в которое Вы хотите отправиться в путешествие до конца года;
  4. Выберите турпакет для путешествия по России или гостиницу, в которой Вы хотите провести отпуск, любой продолжительности от 5 дней на любое количество туристов;
  5. Оплатите картой «МИР» полностью стоимость турпакета или проживания на сайте гостиницы или туроператора в период проведения программы;
  6. Получите возврат суммы государственной субсидии на карту платежной системы «МИР», с которой произведена оплата.
В поездку можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря 2020 года по всей стране. В следующих 7-ми регионах поездки будут доступны с 1 октября по 20 декабря 2020 года:

📌 Реклама
Отключить

  • Алтайский Край
  • Республика Алтай
  • Калининградская область
  • Республика Крым
  • Севастополь
  • Краснодарский край
  • Ставропольский край
Учтите, что турпоездку нельзя оплатить частями, если вы рассчитываете на кэшбэк. Это тоже пояснено на сайте Ростуризма.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить