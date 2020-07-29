Канцтовары для первоклассников подорожали на 55 %

Средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей) в июле этого года составил 712 рублей. Это на 55 % выше, чем годом ранее, пишет RT со ссылкой на исследование компании «Платформа ОФД».

При этом число покупок набора первоклассника в этом году выросло на 10% по сравнению с июлем прошлого года.

Кроме того, эксперты проанализировали продажи других школьных товаров. Так, средний чек на рюкзаки в этом июле составил 1563 рубля (на 3% меньше, чем в прошлом году), дневники стоят 142 рубля (на 34% выше прошлого года).

Заметнее всего вырос средний чек на пенал: этот предмет в июле в среднем стоил 799 рублей, что на 60 % дороже прошлого года.

«В июле этого года на рост продаж готовых наборов канцелярских принадлежностей и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос, а также всё более практичная, запасливая стратегия потребления россиян. При этом родители выбирали для детей более качественные товары, ценовые предложения которых, как правило, выше обычного», — сообщили в пресс-службе компании.