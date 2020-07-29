Число поддельных купюр сократилось почти на треть

Количество выявленных в банковской системе России поддельных банкнот во II квартале сократилось на 31,5% по сравнению с I кварталом 2020 года и составило 7,7 тыс. штук.

В Банке России отмечают, что уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким, пишет ТАСС на основе материалов ЦБ.

Среди выявленных подделок обнаружено 6,2 тыс. фальшивых пятитысячных банкнот. Далее по количеству подделок следуют банкноты номиналом 1 тыс. рублей - их было выявлено 1,2 тыс. штук.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе.

Помимо этого, во II квартале выявлено 344 поддельных банкнот иностранных государств, что на 26,6% меньше, чем в I квартале 2020 года. Среди выявленных подделок большинство составили фальшивые доллары США. При этом в ЦБ отмечают, что также были обнаружены поддельные китайские юани.