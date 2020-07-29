Скоро массово начнут продавать электронные SIM-карты

Мобильный оператор «Мегафон» начал тестирование технологии электронных Sim-карт (eSim).

«Во флагманском магазине „Мегафона“ в Москве начался сбор заявок на подключение к eSim для наших абонентов, а подключение в салонах крупнейших регионов по всей стране начнется уже с ближайшего понедельника», — цитирует RNS сообщение пресс-службы оператора.

Чтобы стать участником проекта, абоненту «Мегафона» необходимо обратиться в один из офисов продаж.

Поясним, eSim – цифровая сим-карта, встроенная в смартфон, планшет или «умные» часы. Для подключения к сети пользователю необходимо отсканировать QR-код.