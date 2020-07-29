В ГД поддержали идею продлить на август выплаты по 10000 на детей

Поддержку продлению на август выплаты на детей от 3 до 16 лет по 10000 рублей оказали в Госдуме.

Депутат нижней палаты парламента Михаил Тарасенко в комментарии журналистам заявил, что такая выплата в августе очень нужна российским семьям.

По словам депутата, сама постановка вопроса о повторной раздаче денег корректна, поскольку эпидемия коронавируса в стране еще не закончилась. На ряде предприятий по-прежнему действуют ограничения из-за COVID-19, а многие граждане все еще не нашли себе работу, которую потеряли из-за коронакризиса.

Тарасенко добавил, что в преддверии нового учебного года такая выплата была бы более чем уместной. Парламентарий выразил надежду, что российские власти найдут возможность и повторно выделят деньги на новую выплату семьям.

По материалам «МК».