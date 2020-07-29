Доля Сбербанка в капитале Rambler Group увеличится до 55%

Сбербанк сообщил о выкупе у Rambler Group казначейской доли в размере 6,95%, ранее приобретенной группой у финансового инвестора Era Capital.

В заявлении финансовой организации указывается, что еще 1,5% она приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group. Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.

Госбанк собирается инвестировать в Rambler около 2 млрд рублей. Основная часть этих средств пойдет на развитие онлайн-кинотеатра Okko.

По словам генерального директора Rambler Group Рафаэля Абрамяна, «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании».

По материалам «РБК».