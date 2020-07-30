Налоговики предупреждают о мошенниках, рассылающих письма от имени ФНС

ФНС предупреждает об очередных интернет-мошенниках, рассылающих вирусы.

Зафиксирована почтовая рассылка, где под видом сотрудника ФНС злоумышленники просили получателя письма заполнить документы во вложении, распечатать их и представить в Главное Управление ФНС России, при этом такого подразделения в ФНС России не существует и не существовало. Если пользователь скачивал приложения, то отправители могли получить несанкционированный удаленный доступ к данным и ресурсам его компьютера.

Официальная рассылка ФНС направляется только тем, кто указал и подтвердил адрес своей электронной почты в Личном кабинете налогоплательщика. В таких письмах обычно указана информация об изменениях в Личном кабинете налогоплательщика, о регистрации обращения в Службу и получении ответа на него. Причем формат ответа на обращение (.pdf, .xml) пользователь выбирает самостоятельно при обращении через сайт.

Новостная рассылка сайта www.nalog.ru направляется пользователям сайта, которые оформили подписку, и дублируется на главной странице сайта.

Также ФНС не рассылает сообщения о наличии задолженности и с предложениями оплатить долг онлайн. Вся необходимая информация о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты размещена в сервисах Личный кабинет налогоплательщика.

ФНС рекомендует не открывать подозрительные письма, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему и другие программы (почтовый клиент, браузер). При использовании организациями собственных почтовых серверов ФНС настоятельно рекомендует настроить их для проверки легитимности отправителя письма.