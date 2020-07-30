Экс-глава РАО получил 5 лет за хищение 762 млн рублей

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу «Российского авторского общества» (РАО) Сергея Федотова к пяти годам колонии общего режима.

Федотов признан виновным в хищении 762 млн руб. Кроме него по делу проходили мать Федотова, его бывшая подчиненная Анжела Агейкина и бывший гендиректор ЗАО «Сервисно-эксплуатационной компании», которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева. Они получили условные сроки, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей, поэтому суд не мог назначить максимальное наказание.

В 2011 году Федотов создал организованную преступную группировку. За небольшую плату она приобретала у авторов непопулярных произведений права на их труды. Затем организация, занимающая мониторингом для РАО, создавала ложную статистику, по которой выходило, что эти произведения якобы многократно транслировались по телевидению, на радио и в общественных местах. Под видом авторских отчислений за трансляцию подконтрольным лицам незаконно переводились деньги.

В 2017 году Федотов уже был осужден за мошенничество в особо крупном размере, сумма ущерба составила около 300 млн руб. По версии обвинения, он совершал махинации с имуществом РАО. Тогда Федотова приговорили к полутора годам колонии общего режима, в том же году экс-глава РАО вышел из колонии по УДО.