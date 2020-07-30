Перечень работ, для которых нужно заключение психиатра, будут формировать по-новому

В соответствии со статьей 213 ТК работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в 5 лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством федеральным органом исполнительной власти.

Вместе с тем, полномочия по утверждению соответствующих видов деятельности, для которых обязательным является проведение психиатрического освидетельствования, не предусмотрены, указывает Минздрав.

В то же время согласно статьи 6 Закона РФ № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» Правительство наделено полномочиями по утверждению перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности.