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Перечень работ, для которых нужно заключение психиатра, будут формировать по-новому

В соответствии со статьей 213 ТК работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в 5 лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством федеральным органом исполнительной власти. 

Вместе с тем, полномочия по утверждению соответствующих видов деятельности, для которых обязательным является проведение психиатрического освидетельствования, не предусмотрены, указывает Минздрав.

В то же время согласно статьи 6 Закона РФ № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» Правительство наделено полномочиями по утверждению перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности.

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Соответствующий перечень утвержден постановлением Правительства от 28.04.1993 № 377 и содержит фактически перечень видов деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов).

Несоответствие между нормами ТК и Закона № 3185-1 порождает трудности правоприменения, а также не позволяет в необходимой мере осуществить подзаконное регулирование.

В этой связи Минздрав начал разрабатывать законопроект, который наделяет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, полномочиями по утверждению перечня видов деятельности и работ в условиях повышенной опасности для которых проводится обязательное психиатрическое освидетельствование.

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