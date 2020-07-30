Перечень работ, для которых нужно заключение психиатра, будут формировать по-новому

Какие-такие данные у ФСС есть? О зарплате работника? О его с...
В ЗоЗПП написано про выручку от продажи товаров (работ, услу...
они рассчитывают на основании НАШЕЙ информации, ничего друго...
не надо ничего править)) ключевая фраза "могут быть&quo...
согласна,работаю по этому проекту с 01.07.2020,все хорошо и ...
"глава Департамента регулирования бухгалтерского учета ...
Не может быть! Хорошо, если сделают.
не грустите, это обесценивание другого человека, на фоне это...
правильно,пусть человек сам разбирается,где и сколько ему ра...
сам приказ править не надо. Только в реестре поставить 01.07...
Неэффективные траты и инвестиции делает лично директор-учред...
Интересно, это имеется в виду выручка именно от розничной то...
Например, если она в облаке. Предупреждение высылает, что бу...
п. 7. Сверка выручки с базой НДС, для себя вычеркиваю. Если ...
Чувствую, что в этом проекте будет еще много "прекрасно...
страна должна знать своих героев. Это какие операторы?
а есть ограничение по количеству ставок в общем? ну к пример...
что мы об этом думаем? мы думаем, что автор не в себе... у в...
1.Некоторые операторы (не будем пальцем показывать и не забы...
На сайте ФСС написано, что это удобно... минуя работодателя....
А потому что тут не про все условия. А только те, которые по...
Смысл ее инициативы может быть в том, что не смотря на колич...
а еще роберт плант - это и есть лед зеппелин. ну, он там не ...
https://navalny.com/p/6269/
его бы таланты да в мирное русло.
Поставили как-то учёт в сервисном центре на основе заказ-нар...
Хоть столько бы дали.... школьную форму куплю... ЧАСТЬ :)))
Зрелый бухгалтер! Про программу согласна. Как она может сама...
Да, они всегда все письма шлют почтой, ссылаясь на конфиденц...
Дилетант и невежа вдруг изобрёла для себя молоток (или ещё ч...
А потом сопоставляют, сколько реально потрачено и сколько ра...
Они вообще представляют, сколько это - 10 тысяч рублей...
Я уже несколько лет работаю по пилотному проекту. Выплачива...
Если взять в ипотеку 2 млн, её платить 20 лет. Если украсть ...
Думаете, ракеты падать перестанут?
ну понятно же, что когда бухгалтеру говорят "сделай&quo...