Социальный вычет по НДФЛ хотят распространить на лечение взрослых детей

Социальный налоговый вычет по НДФЛ на лечение совершеннолетних детей могут прописать в НК.

Соответствующий законопроект № 997842-7 внесен в Госдуму депутатом от КПРФ Михаилом Щаповым.

Напомним, согласно действующей редакции статьи 219 НК, социальный налоговый вычет может получить налогоплательщик НДФЛ, оплативший лечение или приобретение лекарственных препаратов себе, супругу, родителю, а также ребенку (в том числе усыновленному) и подопечным, но в возрасте до 18 лет.

Между тем нередки случаи, когда после наступления совершеннолетия ребенок остается на иждивении родителей или возникает длительная болезнь, которая может на годы исключить возможность получения собственного дохода совершеннолетним гражданином.

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Также распространена ситуация, когда ребенок является студентом и не имеет собственного дохода до окончания обучения. В случае болезни и потребности в операции, приобретении медикаментов, расходы в таких ситуациях ложатся на плечи родителей. Но получить вычет они не могут.

Поучается, что получить вычет на взрослых супругов и родителей можно, а на взрослых детей нельзя.

Имеющееся ограничение по предоставлению социальных налоговых вычетов на лечение детей с использованием средств родителей только до 18 лет представляется несправедливым и не логичным, отмечается в пояснительной записке.

В этой связи, законопроектом предлагается предоставить налогоплательщику возможность получать социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов и лечения не только за себя, своего супруга и родителя, но и за своего ребенка (в том числе усыновленного) и подопечного независимо от их возраста.