Цены на отдых в Турции выросли на 10% сразу после сообщения об открытии

Сообщение Голиковой об открытии авиасообщения с Турцией повлияло на повышенный спрос на это направление. Что ведет к повышению цен.

Как сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, цены уже выросли на 10%.

«Из туристических направлений, с которыми возобновлено авиасообщение, пока абсолютным лидером является Турция. Мы уже видим активизацию наших туристов. Эта активность началась с момента объявления о том, что международное авиасообщение откроется, и объем бронирований радует. Можно говорить, что в совокупности это десятки тысяч человек, несмотря на то, что аэропортов вылета из России пока немного», — сказала Ломидзе, выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж.

Она рассказала, что основной поток бронирований приходится на даты после 10 августа.

«На данный момент в бюджетном сегменте они сопоставимы с прошлым годом либо чуть выше, в среднем и дорогом сегменте они выше, чем в прошлом году. У наших аналитиков получается, что пока рост цен на проживание в отелях Турции выше бюджетного сегмента составляет порядка 10 процентов. Понятно, что при сохранении такого высокого спроса, при том объеме бронирования, которое увеличивается каждый день, цены могут еще увеличиться», — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.

По материалам «РИА Новости».