Иностранный язык хотят убрать из обязательных предметов для ЕГЭ

Минпросвещения планирует исключить иностранный язык из обязательного предмета в ЕГЭ. В числе обязательных предметов останутся только русский язык и математика.
Соответствующие изменения хотят внести в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
«Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную программу, проводится в обязательном порядке по учебным предметам: „Русский язык“ и „Математика“» — говорится в проекте приказа.
В действующей редакции там есть еще и иностранный язык.
«Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. Позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку. При этом он по-прежнему останется в числе предметов, которые обучающиеся сдают по собственному выбору» — прокомментировали проект в министерстве.
Проект приказа опубликован для общественного обсуждения.
По материалам «РГ».