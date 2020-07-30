Профсоюзы предложили резко увеличть размер пособий по безработице

Пособие по безработице должно составлять как минимум прожиточный минимум в регионе, а максимальная выплата — достигать средней зарплаты.

Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда Федерации независимых профсоюзов Давида Кришталя было направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Минимальное пособие по безработице должно быть равно прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за II квартал прошлого года, считают в ФНПР. Максимальную же выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в субъекте. Пособие должно возмещать не меньше половины утраченного заработка, указано в письме. Это соответствует конвенции Международной организации труда № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы», отметили представители профсоюзов.

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Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе от ФНПР, будут тщательно изучены, сказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Однако в министерстве считают, что пособие не должно заменять зарплату.

Сегодня в России минимальное пособие составляет 4,5 тыс. рублей (до пандемии было 1,5 тыс. рублей), максимальное — 12,1 тыс. рублей. Если рассчитать размер выплат по методике, предложенной ФНПР, он будет разным в каждом регионе страны. Например, в Москве прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 19,5 тыс. рублей (данные за II квартал еще не подсчитаны, поэтому мы ориентируемся на показатель I квартала), а средняя зарплата — 91,8 тыс. рублей (по данным официальной статистики за май). Соответственно, эти величины и обозначат минимальный и максимальный размер пособия.