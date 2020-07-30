Те, у кого сбережения в рублях, идиоты?

Некто в своем Telegram-канале назвал идиотами тех, кто хранят свои сбережения в рублях. Этот канал приписывают Ксении Собчак.

Собственно, скрин из источника:

Такое заявление следует сразу за опубликованными ею же курсами валют, резко выросших сегодня.

Кто же тогда те, у кого вообще никаких сбережений нет? Или которые, что называется, «вкладывают деньги в еду»?

Сама Ксения Собчак в своем Instagram три года назад утверждала, что у нее нет никаких телеграм-каналов.

Lenta.ru считает, что канал принадлежит ей.