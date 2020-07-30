За трудоустройство выпускников работодателям предложили давать субсидию в 3 МРОТ

В Общероссийском национальном фронте (ОНФ) предложил поощрять работодателей за трудоустройство выпускников 2020 года. Соответствующее обращение направлено заместителю министра Елене Мухтияровой и руководителю рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Молодежная политика», губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.

«Предлагаем разработать новый механизм в виде субсидий из средств федерального бюджета в размере до трех МРОТ тем работодателям, которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года — при условии, что выпускник проработает по полученной специальности в организации не менее одного года», — говорится в тексте обращения.

Инициатива предполагает получение работодателями субсидий по истечении одного года за каждого трудоустроенного выпускника. Такая мера поможет молодым специалистам быстрее найти работу.

Отмечается, что указанная выплата должна распространяться на организации, работающие в приоритетных для целей импортозамещения отраслях экономики.

В обращении также приводится ряд мер содействия трудоустройству выпускников в отдельных регионах, в том числе софинансирование их заработной платы.

Так, в Ленинградской области из средств регионального бюджета субсидируется заработная плата выпускников без опыта работы до одного МРОТ. Данная мера действует в течение 6 месяцев при заключении договора с ЦЗН в рамках соответствующей госпрограммы.