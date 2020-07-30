Госдума примет закон об упрощении внесения сведений о собственниках недвижимости в ЕГРН

Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект о порядке уточнения сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, информирует пресс-служба ФНС.

Задача будущего закона — усовершенствовать процедуру внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о правообладателях объектов недвижимости, права на которые возникли до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ.

Это касается ситуаций, когда документы о правах на такие объекты не позволяют исчерпывающе определить их владельца. Например, в госакте о праве постоянного пользования на землю, оформленном в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 17.09.1991 № 493, или в свидетельстве о праве на землю, оформленном в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.03.1992 № 177, указаны только фамилия и инициалы правообладателя, но нет иных идентифицирующих сведений (в том числе данных о реквизитах документа, удостоверяющего личность).

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Сейчас сведения о правообладателях указанных объектов вносятся в ЕГРН на основании их заявлений о регистрации ранее возникшего права и после уплаты госпошлины. Законопроект позволит муниципальным органам самостоятельно выявлять сведения о правообладателях ранее учтенных объектов и представлять их для включения в ЕГРН. Для этого можно будет направить запрос в компетентные органы. Если заинтересованное лицо не согласно с результатом проведенных мероприятий, оно вправе представить мотивированное возражение или самостоятельно обратиться за регистрацией ранее возникшего права в ЕГРН.

Принятие законопроекта позволит актуализировать сведения ЕГРН без дополнительной нагрузки на правообладателей недвижимости. Кроме того, это будет способствовать дополнительному вовлечению в налоговый оборот ранее учтенных объектов недвижимости.