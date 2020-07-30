ФНС убрала срок уплаты налогов из уведомления физлицам. Зачем?

ФНС внесла изменения в форму уведомления направляемого физлицам для уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физлиц и НДФЛ, не удержанного налоговым агентом (приказ от 17.06.2020 № ЕД-7-21/386@).

Всё изменение состоит в том, что теперь в уведомлении не будет указан конкретный срок уплаты налогов, а будет отсылка к статьям Налогового кодекса, устанавливающим сроки уплаты налогов.

«Срок уплаты налога на доходы физических лиц установлен пунктом 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс), транспортного налога — пунктом 1 статьи 363 Кодекса, земельного налога — пунктом 1 статьи 397 Кодекса, налога на имущество физических лиц — пунктом 1 статьи 409 Кодекса», — будет указано в обновленной форме.

Почему надо усложнять жизнь налогоплательщикам и чем помешала конкретная дата, непонятно. Пока срок уплаты всех перечисленных налогов один — 1 декабря. Власти планируют поменять сроки уплаты каких-то налогов?