Как малый и средний бизнес восстанавливается после коронакризиса

Интересное исследование в малом и среднем бизнесе. Как менялся бизнес в пандемию, удалось ли выбраться из кризиса, и когда планируют полностью восстановиться.

Сервис по управлению торговлей МойСклад провел по электронной почте опрос активных пользователей. Основная аудитория опрашиваемых — индивидуальные предприниматели и владельцы интернет- и розничных магазинов (несетевая розница), небольших оптовых и производственных компаний. Более 70% респондентов — компании с численностью до 5 сотрудников.

Каналы продаж до начала режима самоизоляции

Самым популярным каналом продаж были розничные магазины (62%), далее:

интернет-магазины (43%);

социальные сети (38%);

оптовые продажи (32%);

маркетплейсы (11%).

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Действия во время карантина

Почти половина респондентов (47%) работала как и прежде, ничего не меняя. 23% опрошенных пришлось закрыть розничный магазин. 16% участников исследования сократили персонал. 5% предпринимателей ликвидировали свой бизнес, и это относительно небольшая цифра, так как «срок жизни» компании-представителя малого бизнеса в среднем 3 года.

Для компенсации сократившегося спроса и закрытых розничных продаж многие предприниматели пробовали новые каналы продаж. 22% начали торговать через социальные сети, 9% вышли на маркетплейсы, 7% открыли новую товарную нишу.

Наиболее прибыльные каналы продаж за время самоизоляции

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Треть респондентов ответили, что в этот период ни один из каналов продаж не работал эффективно. Далее — в порядке убывания: розница, интернет-магазин, социальные сети, опт и маркетплейсы. Интернет-магазины лишь на 3,1% обгоняют социальные сети.

Запрошенная и полученная помощь

35% предпринимателей обращались к владельцам торговой недвижимости с просьбой отсрочить, уменьшить или переместить арендные платежи. 24% респондентов запросили у государства субсидии на выплату зарплат и столько же — возможность списать налоги и страховые взносы за 2-й квартал 2020 года. 38% участников исследования никакую помощь не запрашивали.

Приблизительно одной четверти предпринимателей удалось воспользоваться отсрочкой аренды, то есть навстречу пошли не всем бизнесменам: помощь получили 71% из запросивших. Примерно также обстоит дело с получением субсидий на зарплаты — их получили 70% запросивших предпринимателей. Другая ситуация с беспроцентным кредитом: его получили всего 28% бизнесменов

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Мы можем сделать вывод, что задекларированные государством меры поддержки компаний в пандемию работали, но не в полном объеме.

Изменение выручки по сравнению с докризисной

По данным МоегоСклада, на пике падения (первая неделя апреля 2020 года) по сравнению с мартом 2020 года функционировало всего 33% от розничных точек, их оборот снижался до 43% от докризисного. Несмотря на это, уже в июле выручка у 21% бизнесов выросла. Еще 12% вернулись к докризисным показателям. Доля компаний, которые зафиксировали рост оборота, выше всего в сегментах спорттоваров, табачных изделий, мебели, товаров для дома, хобби и увлечений. При этом кризис в торговле еще далеко не пройден. Выручка упала более, чем на 20% у 48% респондентов, из них у 23% — более чем вдвое.

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Ожидания сроков восстановления

40% респондентов отмечают, что выручка в их магазинах уже восстановилась или вернется на докризисные показатели к началу осени. Почти 10% аудитории считает, что их продажи восстановятся лишь в 2022-м году или позже, а около 10% предпринимателей и вовсе не верят когда-либо их бизнес вернется к докризисным цифрам.

Выводы

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Несмотря на то, что кризис сильно сказался на непродовольственной рознице, малый бизнес неплохо справился с проблемами — доля закрывшихся компаний не очень велика. Пандемия ускорила выход магазинов в онлайн и сделала более привлекательной торговлю на маркетплейсах. Мерами поддержки МСБ смогли воспользоваться далеко не все желающие, особенно это касается получения беспроцентных кредитов и индивидуальных налоговых отсрочек.

Веру в развитие бизнеса после пандемии потеряли только 10% респондентов, и бо?льшая часть опрошенных считает, что их выручка восстановится уже в этом году