В столице оштрафовали более 6 тыс. торговых точек на сумму более 300 млн. За нарушение масочного режима

В Москве более 6 тысяч торговых предприятий получили предписания на уплату штрафов за нарушение масочного режима. На общую сумму более 300 млн рублей.

Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«В Москве действует масочно-перчаточный режим, который необходимо соблюдать при нахождении в транспорте, магазинах, торговых центрах, и этого требования никто не отменял как к самим сотрудникам, так и к посетителям. Проведено много рейдов, и количество предприятий торговли, которым были выписаны протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима, уже превысило 6 тыс., а общая сумма таких штрафов превысила 300 млн рублей. Окончательное решение по сумме штрафов будет определять суд. Также после многочисленных жалоб покупателей и проведенной проверки два магазина были закрыты — там зафиксированы неоднократные нарушения санитарных норм и требований Роспотребнадзора», — сказал Немерюк.

Вчера на «Клерке» писали о рейдах в общественном транспорте с целью выявления нарушений масочного режима.

По материалам «ТАСС».