Росстат посчитал доходы граждан во время пандемии

Во втором квартале реальные располагаемые доходе граждан оказались на 8% ниже уровня второго квартала 2019 года и на 4% ниже среднеквартального значения 2017 года. Они снижаются с учетом сезонности третий квартал подряд, что означает их рецессию.

Первые официальные оценки причин снижения реальных располагаемых доходов граждан можно получить из расширенного статистического отчета Росстата за первое полугодие 2020 года. Про результаты отчета пишет «Коммерсантъ».

По данным Росстата, в структуре доходов поступления от предпринимательства во втором квартале 2020 года составили 3,5% против 5,7% год назад, что, по оценке ЦМАКП, означает их реальное снижение на 43,5% соответственно, а доля прочих (неформальных) поступлений за год уменьшилась с 9,9% до 5,3% на фоне снижения их объема на 50%. Реальные же доходы от собственности, в свою очередь, просели на 12% соответственно, а их доля составила 4,1% всех денежных поступлений граждан во втором квартале.

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На этом фоне доля оплаты труда по сравнению с прошлогодними показателями даже выросла на 4,7 процентных пункта (п. п.) — до 65,3%.

И если реальная зарплата официальных работников выросла на 1% в годовом выражении, то у граждан, находящихся за пределами формального фонда оплаты труда (работающих без договоров, наемных работников физлиц, иностранцев и получающих зарплату в иностранной валюте),— снизилась на 4,2%, что определило общее снижение фонда оплаты труда на 0,6%.

Доля социальных трансфертов в доходах населения во втором квартале 2020 года составила 21,8% — это на 2,3 п. п. выше, чем во втором квартале 2019 года, но на 0,3% меньше, чем в первом квартале 2020 года. Реальный рост социальных трансфертов во втором квартале составил 3,3% в годовом выражении, что не сильно больше, чем увеличение пенсий за тот же период.

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Еще одним примечательным фактом стало то, что доля обязательных выплат в расходах второго квартала составила 14,6%, что на 0,4 п. п. меньше, чем год назад. В то же время аналитики ЦБ предполагали, что «впервые с 2017 года положительный вклад в динамику доходов внесли обязательные платежи», связывая это со снижением налогооблагаемой базы и отсрочками по уплате налогов для индивидуальных предпринимателей.