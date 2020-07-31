Банки хотят получить право без спроса списывать деньги со счетов физлиц

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь.

Инициаторы такого предложения – ряд крупных банков.

Отмечается, что это поможет клиентам избежать штрафов и неустоек, если они вовремя не сообщили о замене паспорта, а банкам — предотвратить мошенничества со «спящими счетами», передают «Известия».

Поясним, сейчас банки не вправе списывать деньги со счетов клиентов, по которым более года не обновлялись идентификационные данные.

Согласно 115-ФЗ банк обязан обновлять сведения о клиентах не реже одного раза в год. Положением ЦБ № 499-П устанавлено, что на момент проведения операции сведения о клиенте должны быть обновлены. В противном случае любые трансакции проводить нельзя.