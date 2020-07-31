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Банки хотят получить право без спроса списывать деньги со счетов физлиц

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. 

Инициаторы такого предложения – ряд крупных банков.

Отмечается, что это поможет клиентам избежать штрафов и неустоек, если они вовремя не сообщили о замене паспорта, а банкам — предотвратить мошенничества со «спящими счетами», передают «Известия».

Поясним, сейчас банки не вправе списывать деньги со счетов клиентов, по которым более года не обновлялись идентификационные данные.

Согласно 115-ФЗ банк обязан обновлять сведения о клиентах не реже одного раза в год. Положением ЦБ № 499-П устанавлено, что на момент проведения операции сведения о клиенте должны быть обновлены. В противном случае любые трансакции проводить нельзя.

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Сейчас же банки хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в том случае, если у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), но он не сообщил об этом в течение года, а на звонки кредитной организации не отвечал.

Банкиры отмечают, что не имея формальной возможности списывать текущие платежи, банк вынужден формировать просрочку, хотя все основания и поручения на списания от клиента у него имеются. Это создает неудобства как для кредитной организации (на просрочку приходится формировать резервы), так и для клиента (поскольку копится задолженность, на которую начисляются штрафные проценты),

Количество счетов, которые невозможно закрыть из-за остатка на них средств, но и операции по которым проводить нельзя из-за устаревших данных о владельце, постоянно увеличивается.

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