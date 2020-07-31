Обновят порядок сверки по налогам

На федеральном портале опубликован проект Приказа ФНС «Об утверждении порядка проведения совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, формы и формата заявления о предоставлении акта сверки расчетов, формы и формата акта сверки расчетов».

Сверка расчетов проводится налоговым органом в обязательном порядке в следующих случаях:

по инициативе налогоплательщика при представлении заявления;

ежеквартально с крупнейшими налогоплательщиками;

в иных случаях, установленных законодательством о налогах и сборах.

Налогоплательщик вправе представить заявление лично в ИФНС, направить его по почте или представить в электронной форме по ТКС, а также через личный кабинет налогоплательщика с использованием усиленной неквалифицированной (квалифицированной) электронной подписи.

Максимальный период проведения сверки расчетов составляет 3 календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно предшествующие году проведения сверки расчетов.

В случае отсутствия в заявлении периода проведения сверки расчетов, сверка расчетов проводится за период с 1 января текущего года, по состоянию на дату регистрации заявления.

Срок проведения сверки расчетов не должен превышать 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.

Напомним, сейчас действует временный порядок сверки расчетов с налогоплательщиками, который установлен письмом ФНС от 16.04.2020 № АБ-4-19/6371@.