Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Обновят порядок сверки по налогам

На федеральном портале опубликован проект Приказа ФНС «Об утверждении порядка проведения совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, формы и формата заявления о предоставлении акта сверки расчетов, формы и формата акта сверки расчетов».

Сверка расчетов проводится налоговым органом в обязательном порядке в следующих случаях:

  • по инициативе налогоплательщика при представлении заявления;
  • ежеквартально с крупнейшими налогоплательщиками;
  • в иных случаях, установленных законодательством о налогах и сборах.

Налогоплательщик вправе представить заявление лично в ИФНС, направить его по почте или представить в электронной форме по ТКС, а также через личный кабинет налогоплательщика с использованием усиленной неквалифицированной (квалифицированной) электронной подписи.

Максимальный период проведения сверки расчетов составляет 3 календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно предшествующие году проведения сверки расчетов.

В случае отсутствия в заявлении периода проведения сверки расчетов, сверка расчетов проводится за период с 1 января текущего года, по состоянию на дату регистрации заявления.

Срок проведения сверки расчетов не должен превышать 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.

Напомним, сейчас действует временный порядок сверки расчетов с налогоплательщиками, который установлен письмом ФНС от 16.04.2020 № АБ-4-19/6371@.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить